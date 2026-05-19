        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 19 Mayıs kapsamında "Milli Mücadeleden Barışın Tesciline" koşusu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Edirne Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Edirne Lisesi tarafından organize edilen etkinliğe yaklaşık 350 öğrenci katıldı.

        Atatürk Anıtı'nda başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

        19 Mayıs'ın gençlere armağan olduğunu belirten Alireisoğlu, ''19 Mayıs 1919'da barışın olmadığı zamanlarda, bu ülkeye ve bu topraklara barışı ve zaferi getirmek için Samsun'a yapılan bir hareketin yıl dönümüdür. O gün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin kahramanları bize muhteşem bir vatan armağan etti. Bugün onun anlamına uygun şekilde tarihi başkentimiz Edirne'de hep birlikte bir koşu gerçekleştireceğiz.'' diye konuştu.

        Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk ise Edirne Gençlik Koşusu'nu bu yıl ilk kez düzenlediklerini belirtti.

        Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Şentürk, ilerleyen yıllarda Balkan ülkelerinden gençlerin de katılımıyla organizasyonu uluslararası statüye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        Koşunun temasının ''Milli Mücadeleden Barışın Tesciline'' olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

        ''Bu koşu sıradan bir gençlik koşusu değil. Atatürk Anıtı'ndan yapılan başlangıç Milli Mücadele ateşinin yanmasını temsil etmektedir. Lozan Anıtı'na yapılan koşuda öğrencilerimizin ikmal yapabilecekleri iki pik noktası bulunmaktadır. Bunlardan biri Amasya, diğeri Sivas'tır. Bu noktalar Milli Mücadele'nin önemli duraklarını temsil etmektedir. Gençlerimiz bağımsızlığımızın tescillendiği Lozan'ı temsil eden Lozan Anıtı önünde koşularını tamamlayacak.''

        Koşu güzergahının 5 kilometre olduğunu belirten Şentürk, öğrencilerin Atatürk Anıtı'ndan verilen startın ardından Eski Cami güzergahını takip ederek tarihi köprülerden geçip Karaağaç'taki Lozan Anıtı'na ulaşacağını ifade etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
