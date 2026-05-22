        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de "Aile ve Nüfus On Yılı" söyleşisi düzenlendi

        Edirne'de Aile Yılı kapsamında "Aile ve Nüfus On Yılı" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki söyleşide, ailenin güçlenmesi hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Aile Yılı kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini anlatan Tohumcu, "Her yıl mayıs ayının 15. gününü Aile Günü bu haftayı da Aile Haftası olarak kutlayıp 81 ilde Bakanlık olarak programlar yapıyoruz." dedi.


        Tohumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 ve 2035 yılını Aile ve Nüfus On Yılı ilan ettiğinini dile getirdi.


        Ailenin ve nüfusun önemini topluma tekrar hatırlatarak farkındalık sağlayacaklarını anlatan Tohumcu, etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Trakya Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım da aileye yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

        Aile olmak için tüm fertlerin öncelikle "biz" deyemi bilmesi gerektiğini belirten Canım, ailenin çocuğıun ilk okulu ebeveynlerin de ilk öğretmenleri olduğunu kaydetti.


        Canım, ailelerin kültürel ve tarihi değerlerini kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyoloğu Tuğçe Güneş, kentteki aile nüfusuna yönelik bir sunum yaptı.


        Programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Çağla cinayetinde 3 fethi kabir daha!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Milli futbolcu baba oluyor
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Şiddetli rüzgarda yağmur yağdı, ağaç kırıldı: Vatandaşlar erik peşine düştü
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda inceleme gerçekleştirildi
        Kurban Bayramı nedeniyle gurbetçi sezonu erken başladı
        Torna ustası çocukluk hayalini gerçekleştirip, paramotorla özel günlerde uç...
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması"...
