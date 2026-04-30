Edirne'de ambulans ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Edirne'de ambulans ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.A'nın kullandığı 64 KZ 240 plakalı Meriç Belediyesine ait hasta nakil ambulansı, eski Kırklareli kavşağında A.S'nin idaresindeki 22 T 0385 plakalı taksiyle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta taşınan hasta ve taksideki 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ambulans ile taksinin çarpışması yer alıyor.
