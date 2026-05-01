Edirne'de arkadaşının tüfekle ateş ettiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu öldü
Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.
Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.
