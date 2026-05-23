        Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde isim bayramı ayini düzenlendi

        Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde isim bayramı ayini düzenlendi

        Edirne'de Sveti Konstantin ve Elena Kilisesi'nde isim bayramı ayini düzenlendi.

        Giriş: 23.05.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kirişhane Mahallesi'ndeki kilise, sabah saatlerinden itibaren "Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı" ayini dolayısıyla Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerle doldu.

        Bulgar papaz Atanas Sultanov tarafından yönetilen ayinin ilk bölümü kilise içinde gerçekleştirildi.

        İncil'den bölümlerin okunduğu ayin, daha sonra bahçede ve kilise dışında devam etti. Ayinin sonunda din adamları katılımcılara ekmek dağıttı.

        - Bulgar Alfabe Bayramı da kutlandı

        Bu arada Bulgar Alfabe Bayramı dolayısıyla kilisede program da düzenlendi. Program kapsamında ilk Bulgar alfabesinden örnekler sergilendi.

        Sofya Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi Sveta Paraskeva Korosu ile Plovdiv Belediyesi Evmolpeya Genç Kızlar Koro Topluluğu konser verdi.

        Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

        Aziz Konstantin ve Elena İsim Bayramı ile Bulgar Alfabe Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Tcholakov, "Bugünü ayinle taçlandırdık. Tüm dünyadaki Bulgarlar, alfabenin kabulünü ve edebiyat gününü bilginin ışığında kutlayacaktır." dedi.

        - "Ayin Bulgarca yapıldı"

        Bir gazetecinin Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen ayinin Yunanca yapılmak istenmesinin tartışmaya neden olmasına ilişkin sorusu üzerine Tcholakov, "Beklenmedik, hoş olmayan kısa bir süreç yaşandı diyebiliriz. Bugün gördüğünüz üzere dualarımız ve ayin Bulgarca yapıldı. Diplomasinin ışığında, kardeşlik ve dostluğun desteğiyle bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da iki bayramın güzel geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Programa, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Hristo Kopanov da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

