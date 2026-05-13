Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de çiftçilere 60 bin karpuz fidesi dağıtıldı

        Edirne'de çiftçilere 60 bin karpuz fidesi dağıtıldı

        Edirne'de, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere 60 bin aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Edirne'de çiftçilere 60 bin karpuz fidesi dağıtıldı

        Edirne'de, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere 60 bin aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, Edirne çiftçisinin çok bilinçli ekim yaptığını belirtti.

        Edirne'nin tam bir tarım şehri olduğunu dile getiren Subaşı, "Çiftçimiz yetiştirdiği ürünlerde iyi hesap yapabilen, iklim koşullarıyla da mücadele edebilmektedir. Ama yeniliklere de açık olmak zorundayız. Bilimim gerektirdiği gibi hareket etmek güzel ve karlı sonuçlar elde edebilmek açısından çok önemlidir." dedi.

        Kentin çeltik üretiminde Türkiye'de ilk sırada geldiğini dile getiren Subaşı, çiftçileri karpuz üretimine de teşvik etmek istediklerini söyledi.

        - 63 çiftçiye 60 bin aşılı karpuz fidesi

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de tarım arazilerinin verimli kullanılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

        Edirne'de geçen yıl 24 bin ton karpuz üretildiğini bildiren Köse, şunları kaydetti:

        "Bu proje kapsamında Edirne Merkez, İpsala ve Meriç ilçelerimizde 63 üreticimize, toplam 210 dekarlık alanda dikilmek üzere 60 bin aşılı karpuz fidesi teslim edilecektir. Toplam bütçesi 2 milyon lira olan projemizin yüzde 50'si çiftçi katkısı, yüzde 50'si ise bakanlığımız bütçesinden hibe olarak karşılanmıştır. Proje sonucunda yaklaşık 1050 ton karpuz üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz."

        Konuşmaların ardından üreticilere karpuz fidesi dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
        Edirne Ticaret Borsası Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
        Edirne'de "kadına şiddet" ihbarında araç ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak...
        Edirne'de "kadına şiddet" ihbarında araç ve depoda uyuşturucu hap ve kaçak...
        Edirne'de engelli bireylere temsili asker uğurlama töreni
        Edirne'de engelli bireylere temsili asker uğurlama töreni
        Edirne'de engelli öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi
        Edirne'de engelli öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenlendi
        'Kadına şiddet' ihbarına giden polis, 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçir...
        'Kadına şiddet' ihbarına giden polis, 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçir...
        Yunanistan'da yanlış otobüse binen 4 kaçak göçmen, Edirne'de yakalandı
        Yunanistan'da yanlış otobüse binen 4 kaçak göçmen, Edirne'de yakalandı