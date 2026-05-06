Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, yanında bulunan bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.