Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de eşini ve oğlunu öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Edirne'de eşini ve oğlunu öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Edirne'de eşi Didem Örs Alacı ve oğulları Doruk Kaan Alacı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı hakkındaki davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 17:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de eşini ve oğlunu öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

        Edirne'de eşi Didem Örs Alacı ve oğulları Doruk Kaan Alacı'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı hakkındaki davada mütalaa açıklandı.


        Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya SEGBİS ile tutuklu sanık Ömer Gökhan Alacı, sanık avukatı, Didem Örs Alacı'nın annesi Meliha Örs ve babası Ahmet Örs ile avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Bilirkişi raporunda ise sanığın olay öncesinde cep telefonunda internet üzerinden "Naftalin insanları bayıltır mı?" ve "Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?" şeklinde aramalar yaptığı bilgisine yer verildi.

        Sanık avukatı, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Edirne'de geçen yıl 4 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda Didem Örs Alacı'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, girdikleri evde Didem Örs Alacı, oğlu Doruk Kaan Alacı ve baba Ömer Gökhan Alacı'nın hareketsiz yattığını görmüş, yapılan incelemede eşi ve oğlunu boğarak öldüren Ömer Gökhan Alacı'nın kendini bıçaklayarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenmişti.

        Ağır yaralanan Ömer Gökhan Alacı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 82 bin 500 kişinin katıldığı...
        Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 82 bin 500 kişinin katıldığı...
        Edirne'deki minarelerde bulunan çok yollu sistem, fotoğraf sanatçılarında h...
        Edirne'deki minarelerde bulunan çok yollu sistem, fotoğraf sanatçılarında h...
        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu
        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
        Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresi...
        Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresi...
        Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı
        Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı