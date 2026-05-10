Edirne'de gebe okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ücretsiz hizmet veren gebe okulu, anne adaylarını doğuma ve doğum sonrasına hazırlıyor.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren gebe okulunda, anne adayları ve yeni doğum yapan annelere bilinçli, sağlıklı ve güvenli annelik süreci için eğitimler veriliyor.



Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı uzmanı ile ebelerin görev aldığı eğitimlerde doğuma hazırlık, normal doğum süreci, nefes egzersizleri, emzirme, yenidoğan bakımı, anne ruh sağlığı ve lohusalık dönemi gibi konular ele alınıyor.



Program kapsamında anne adayları, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde Söğütlük Millet Bahçesi'nde açık hava etkinliklerine de katılıyor.



Uygulamalı ve teorik eğitimlerle anne adaylarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğuma hazırlanması amaçlanıyor.



Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, gebe okullarının 2000'li yılların başında gebe sınıfı olarak hizmet vermeye başladığını söyledi.



Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiğini belirten Yıldırım, "Son dönemde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı çalışmaları kapsamında koruyan ve geliştiren sağlık hizmetlerine ağırlık veriliyor. Gebe sınıflarımız gebe okullarına dönüştü ve özel sektör dahil tüm hastanelerimize yayıldı. Edirne’de bugüne kadar 5 binin üzerinde anne adayına hizmet verdik." dedi.



Yıldırım, "Her Gebeye Bir Ebe" Projesi kapsamında koordinatör ebelerin gebeliğin son üç ayında anne adaylarını ve riskli gebeleri birebir takip ettiğini belirtti.



Gebe okulunda görevli sağlık personelinin ev ziyaretleri gerçekleştirerek eğitim verdiğini ifade eden Yıldırım, anne ve bebek açısından risk bulunmayan durumlarda normal doğumun teşvik edildiğini kaydetti.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya da koordinatör ebeler tarafından anne adaylarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu dile getirdi.



Koordinatör Ebe Kübra Dalyan ise 28'inci haftasını doldurmuş ve ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.



Ev ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığının "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasını tanıttıklarını belirten Dalyan, "Bilgi korkunun panzehiridir sloganıyla hareket ediyoruz. Gebelerimizi gebe okuluna davet ederek süreçle ilgili endişelerini gidermeye yönelik eğitimler veriyoruz." diye konuştu.



31 haftalık hamile Hale Ilıca da gebe okulunda verilen eğitimlerin kendisini rahatlattığını ifade etti.



Eğitimler sayesinde doğum sürecine daha bilinçli hazırlandığını anlatan Ilıca, "Bebek bakımı, lohusalık ve doğum şekilleriyle ilgili çok güzel eğitimler veriliyor. Bu süreçte korkularımdan sıyrılmamda büyük destek oldu. Normal doğuma bakış açımı değiştirdi." dedi.



Gebe okuluna giderek bebeğini dünyaya getiren Ceyda Çelik de okulun doğum sürecine hazırlanmasına yardımcı olduğunu ve normal doğum korkusunu yenmesini sağladığını belirtti.

