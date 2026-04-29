Edirne'de hafif ticari aracın devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



E.K. idaresindeki 22 AAU plakalı hafif ticari araç ile O.Ö’nün kullandığı 22 DE 939 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



