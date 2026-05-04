Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı hükmen mağlup sayıldı

        Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı hükmen mağlup sayıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararına göre Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup sayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 13:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı hükmen mağlup sayıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararına göre Edirne'de hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup sayıldı.


        Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile 3 Mayıs'ta oynadıkları maçta üzüntü verici bir olay yaşandığını söyledi.

        Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'ndaki karşılaşmada futbolcuları B.Y'nin (22) hakeme yumruk atması sonucu maçın tatil edildiğini belirten Gündoğdu, "Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararına göre hükmen mağlup sayıldık. Bir futbolcunun fevri yaptığı yanlış tüm takımın emeğini yıktı. Böyle bir olayın yaşanmasını hiç kimse istemez. Bu olayı yaşatan futbolcu, takımımızda bir daha yer almayacak." dedi.




        - Olay

        Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda 3 Mayıs'ta yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinin ardından ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı

        Benzer Haberler

        Saros'ta dalgıçlar tank batığına dalıp, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutl...
        Saros'ta dalgıçlar tank batığına dalıp, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutl...
        Edirne Bienali'nin açılış programı belli oldu
        Edirne Bienali'nin açılış programı belli oldu
        Edirne'de 19 Mayıs coşkusu: Bayrağını alan kutlama alanına koştu
        Edirne'de 19 Mayıs coşkusu: Bayrağını alan kutlama alanına koştu
        Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup sayıldı
        Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup sayıldı
        Edirne Valisi Sezer geleneksel pilav günü programına katıldı
        Edirne Valisi Sezer geleneksel pilav günü programına katıldı
        Edirne Valisi Sezer milli sporcularla bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer milli sporcularla bir araya geldi