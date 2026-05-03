Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla bir futbolcu gözaltına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde orta hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu gözaltına alındı.



Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşılaştı.



Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43. dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y'nin sahaya girerek maçın orta hakemi M.K'ye yumruk attığı öne sürüldü.



Maçı tatil eden hakem, şikayetçi olurken B.Y, polis ekiplerince sahadan çıkarılarak gözaltına alındı. Hakem, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.



Karşılaşmayla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.



