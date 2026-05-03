        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla bir futbolcu gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde orta hakeme yumruk attığı iddia edilen futbolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda karşılaştı.

        Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43. dakikasında, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y'nin sahaya girerek maçın orta hakemi M.K'ye yumruk attığı öne sürüldü.

        Maçı tatil eden hakem, şikayetçi olurken B.Y, polis ekiplerince sahadan çıkarılarak gözaltına alındı. Hakem, Keşan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.

        Karşılaşmayla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

