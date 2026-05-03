Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde maçın hakemine yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor'un dün oynadıkları maçta hakeme yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan B.Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



B.Y ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, AA muhabirine, yönetim kurulunun toplantısının ardından futbolcunun ilişiğinin kulüple kesileceğini belirtti.



Futbol adına üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Gündoğdu, "Burada herkes emek harcıyor, bireysel yapılan istenmeyen bir durum yüzünden tüm takımın emeği heba oluyor. Çok üzücü bir durum. Hakemden özür diliyoruz, tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan futbolcu artık kulübümüzde hiçbir şekilde forma giyemeyecek." diye konuştu.





Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

