        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de hakemi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan futbolcu serbest bırakıldı

        Giriş: 03.05.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor'un dün oynadıkları maçta hakeme yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan B.Y'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        B.Y ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Beğendikspor Kulübü Başkanı Hidayet Gündoğdu, AA muhabirine, yönetim kurulunun toplantısının ardından futbolcunun ilişiğinin kulüple kesileceğini belirtti.

        Futbol adına üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Gündoğdu, "Burada herkes emek harcıyor, bireysel yapılan istenmeyen bir durum yüzünden tüm takımın emeği heba oluyor. Çok üzücü bir durum. Hakemden özür diliyoruz, tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olayın yaşanmasına sebep olan futbolcu artık kulübümüzde hiçbir şekilde forma giyemeyecek." diye konuştu.


        Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda yapılan ve 0-0 devam eden karşılaşmanın 43. dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y, sahaya girerek maçın hakemi M.K'ye yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Süper hücreden geriye kalan!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
