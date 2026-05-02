Edirne'de iki grup arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Edirne'de iki grup arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.
Sabuni Mahallesi'nde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgaya, çevrede bulunan bir otelde çalışan bazı kişilerin de dahil olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada darbedilen 3 kişi, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.
