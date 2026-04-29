Edirne'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek, kene ve diğer zararlı haşerelere karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında kent genelindeki parklar ve yeşil alanlar etap etap ilaçlanarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.





Ekipler, daha önce kanalizasyon hatları, rögarlar, mazgallar, ahırlar, atık lastikler ile yoğun yağışların ardından risk oluşturan Tunca ve Meriç nehir kıyılarında kapsamlı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.





Sivrisinek oluşumunun kaynağında önlenmesi amacıyla ulaşılması güç sulak alanlarda drone destekli biyolojik larvasit uygulamaları da yapıldı.





Riskli bölgelerde önleyici çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, parklar ve yeşil alanlarda ilaçlama faaliyetlerine ağırlık verdi.





Belediye ekipleri, yaz sezonu boyunca planlı ve periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürerek zararlı haşerelere karşı mücadelenin devam edeceğini bildirdi.



