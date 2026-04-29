        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davada tutuklu 2 sanık için tahliye kararı

        Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davada tutuklu 2 sanık için tahliye kararı

        Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, R.B. S.Z. ve H.K. ile avukatları katıldı.

        Sanıklardan D.A, savunmasında kimseden rüşvet talep etmediğini ve görevini her zaman yasal çerçevede yürüttüğünü belirtti.

        İddiaya konu iş yerine çalışma ruhsatı verilmediğini belirten D.A, meclis üyesi N.M. ile bu konuda bir kez telefonda görüştüğünü, ruhsat alınması için gerekli yasal süreçleri anlattığını ifade etti.

        İş yerinin taşkın bölgesinde bulunduğunu, bu nedenle Devlet Su İşlerinden de izin alınması gerektiğini söylediğini anlatan D.A, herhangi bir para talebinin söz konusu olmadığını savundu.

        Sanıklardan H.K ile de aynı konuyla ilgili makamında bir kez görüştüğünü belirten D.A, görüşmede yine yasal süreç hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

        Mahkeme başkanının, H.K'nın görüşme sırasında gizlice ses kaydı aldığına ilişkin sorusu üzerine D.A, bu durumdan haberi olmadığı şeklinde savunma yaptı.

        Sanık D.A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

        Sanık H.K. ise savunmasında, D.A. ile yaptığı görüşmede elinin kırık olması nedeniyle not alamadığını, bu nedenle ses kaydı aldığını öne sürdü.

        Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

        Savcı, sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

        Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar D.A. ile N.M'nin tahliyesiyle birlikte adli kontrol şartının uygulanmasına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlandı
        Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Şimşek'ten Yeşilçam emekçisi...
        Edirne'de kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı: Sürücü yaralandı
        Edirne'de hafif ticari aracın devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Edirne'de kanola tarlaları agro turizme canlılık katıyor
        Trakya Üniversitesinde foto kapanlar kampüsteki yaban hayatını görüntüledi
