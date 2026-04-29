Edirne'de imar ruhsatı sürecine ilişkin davada tutuklu 2 sanık için tahliye kararı

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A'nın da bulunduğu 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, R.B. S.Z. ve H.K. ile avukatları katıldı.



Sanıklardan D.A, savunmasında kimseden rüşvet talep etmediğini ve görevini her zaman yasal çerçevede yürüttüğünü belirtti.



İddiaya konu iş yerine çalışma ruhsatı verilmediğini belirten D.A, meclis üyesi N.M. ile bu konuda bir kez telefonda görüştüğünü, ruhsat alınması için gerekli yasal süreçleri anlattığını ifade etti.



İş yerinin taşkın bölgesinde bulunduğunu, bu nedenle Devlet Su İşlerinden de izin alınması gerektiğini söylediğini anlatan D.A, herhangi bir para talebinin söz konusu olmadığını savundu.



Sanıklardan H.K ile de aynı konuyla ilgili makamında bir kez görüştüğünü belirten D.A, görüşmede yine yasal süreç hakkında bilgi verdiğini kaydetti.



Mahkeme başkanının, H.K'nın görüşme sırasında gizlice ses kaydı aldığına ilişkin sorusu üzerine D.A, bu durumdan haberi olmadığı şeklinde savunma yaptı.



Sanık D.A, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.



Sanık H.K. ise savunmasında, D.A. ile yaptığı görüşmede elinin kırık olması nedeniyle not alamadığını, bu nedenle ses kaydı aldığını öne sürdü.



Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.



Savcı, sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar D.A. ile N.M'nin tahliyesiyle birlikte adli kontrol şartının uygulanmasına, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi imar işleri müdürü D.A, belediye meclis üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.



