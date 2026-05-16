Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü sağanak altında coşkuyla kutlandı

Edirne'de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında "Büyük fetih yürüyüşü", konserler ve dron gösterisi düzenlendi.



Edirne Valisi Yunus Sezer ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın da aralarında bulunduğu protokol ve vatandaşlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı'na kadar Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği eşliğinde yürüdü.



Korteje çok sayıda temsili yeniçeri ve levent de eşlik etti.



Temsili yeniçerilerden bazıları, İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan şahi toplarının birebir replikalarını da taşıdı.



Korteje, Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği, 57. Piyade Alay Komutanlığı eşlik etti.



Bayraktar TB3 ve Bayraktan Akıncı, gökyüzünden korteje eşliğini sürdürdü.



Yol kenarındaki ve balkonlardaki vatandaşlar geçiş sırasında tezahüratta bulunarak korteji alkışladı. Bazıları gül attı.



Kortej, Selimiye Meydanı'na gelişinde burada Akşemsettin'i temsil eden Eski Cami İmam Hatibi Salih Tatlı dua etti.



Meydandaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Ardından Selimiye Camisi din görevlisi Ozan Ceco tarafından Bakara ve Fetih surelerinden ayetler okundu.



Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin yalnızca askeri bir başarı değil, inanç, azim ve güçlü bir hazırlığın zaferi olduğunu belirtti.



Fethin ruhunun ilk kez Edirne’de şekillendiğini ifade eden Sezer, "Fetih denilen o büyük rüya ilk kez Edirne sokaklarında vücut bulmuştur. İstanbul’un anahtarı bu topraklarda dövülmüştür. Dünyayı titretecek o dev şahi topları bu ocaklarda dökülmüştür." dedi.



Edirne'nin, devlet aklının şekillendiği, orduların hazırlandığı ve medeniyetin kök saldığı bir başkent olduğunu vurgulayan Sezer, Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşına rağmen çağının ötesinde bir vizyona sahip olduğunu kaydetti.



Fatih Sultan Mehmet’in yalnızca askeri yönüyle değil, adaleti ve medeniyet anlayışıyla da öne çıktığını dile getiren Sezer, farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatan büyük bir medeniyet tasavvurunun inşa edildiğini hatırlattı.



Selimiye Camisi, Üç Şerefeli Cami ve Eski Cami’nin asırlardır bu mirası yaşattığını belirten Sezer, milletin Malazgirt'ten İstanbul’un fethine, Çanakkale’den Milli Mücadele’ye kadar büyük fedakarlıklarla tarih yazdığını söyledi.



Türkiye’nin bugün savunma sanayisi, uzay teknolojileri, eğitim ve üretim alanlarında önemli hedeflere yürüdüğünü anlatan Sezer, "O gün dökülen şahi toplarının yerini bugün yerli ve milli teknolojilerimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız almıştır." diye konuştu.



Gençlerin taşıdığı heyecanın fetih ruhunun devamı olduğunu aktaran Sezer, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne’nin, İstanbul’un fethine uzanan tarihi mirasın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.



Aksal, Edirne’nin, medeniyet ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği şehirlerden biri olduğunu vurguladı.



- Sağanağa rağmen kutlama coşkuyla sürdü



Daha sonra sahne alan 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, marş ve türkülerden oluşan repertuvarını sundu.



Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı"nı seslendirdi.



İlgi gören bando konserleri sonrası Edirne Sarayı’ndan İstanbul’un fethine uzanan tarihi yolculuk "Edirne'den İstanbul'a: Mühendisliğin ve Azmin Zirvesi" adlı dron gösterisiyle görselleştirildi.



Sağanak altında 1000 dronla gerçekleştirilen gösteriyi seyirciler ilgiyle izledi.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programda, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve pek çok askeri birlik komutanı ile Edirne Belediye Başkan Vekili Ruhi Takındı, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.



