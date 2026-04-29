        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de kanola tarlaları agro turizme canlılık katıyor

        Edirne'de kanola tarlaları agro turizme canlılık katıyor

        Edirne'de sarıya bürünen kanola tarlaları, hem üreticiye ekonomik katkı sağlıyor hem de agro turizm açısından kente ilgi çekiyor.

        Giriş: 29.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Edirne'de kanola tarlaları agro turizme canlılık katıyor

        Edirne'de sarıya bürünen kanola tarlaları, hem üreticiye ekonomik katkı sağlıyor hem de agro turizm açısından kente ilgi çekiyor.

        Kent genelinde geniş alanlarda ekimi yapılan kanola, bahar aylarında açan sarı çiçekleriyle görsel şölen oluşturuyor.

        Özellikle Edirne merkez ve çevre ilçelere uzanan kanola tarlaları, fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Sarı renge bürünen tarım arazileri, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla daha fazla dikkat çekerken, bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşanıyor. Kent dışından gelen ziyaretçiler, kanola tarlalarında fotoğraf çektirerek doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor.

        - "Sarı terapi olarak adlandırıyoruz"

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, kanola tarlalarının Edirne'de bahar aylarıyla birlikte başlayan görsel şölen oluşturduğunu söyledi.

        Bu sürecin yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Bacıoğlu, yaz aylarında buğday başakları ve ayçiçeği tarlalarının, ardından da bağcılık faaliyetlerinin turizme katkı sunduğunu dile getirdi.

        Kanola tarlalarının özellikle nisan ayında vatandaşlar üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu belirten Bacıoğlu, bu durumu "sarı terapi" olarak tanımladıklarını aktardı.

        Bölgeden geçen vatandaşların yol kenarlarında durarak fotoğraf çektirdiğini kaydeden Bacıoğlu, "Artık tematik olarak da insanlar kültür, inanç, tarihi ve arkeolojiyle ilgili turizmin yanı sıra ayçiçeği, üzüm, bağcılık ve kanola tarlalarına gelip bununla ilgili planlar programlar yapıp düzenli bir şekilde nisan ayında gelip fotoğraflar çektiriyorlar." dedi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

