Edirne'de kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin evinde 90 kök Hint keneviri ele geçirildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletli Yunus Timi, aynı mahallede kendilerinden kaçan B.H’yi evine girdiği sırada yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bahçede 90 kök Hint keneviri ele geçirildi. B.H. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.