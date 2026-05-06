Edirne'de küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmaları sürüyor

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları sürdürülüyor.



Sahada görev yapan teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemleri yapılırken, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar da uygulanıyor.



Yetkililer, çalışmalarla hayvan sağlığının korunmasının yanı sıra hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.



Öte yandan, evcil hayvanlara yönelik hizmetlerin de yıl boyunca kesintisiz sürdüğü bildirildi.



Kedi ve köpeklere yönelik mikroçip uygulamalarıyla kayıt altına alma işlemleri gerçekleştirilirken, kuduz hastalığına karşı aşılama çalışmalarının da düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.







