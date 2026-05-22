Edirne'de kurban kesim alanlarında denetim yapıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici kurban kesim alanlarında denetim gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü teknik personellerince kent genelindeki geçici kurban kesim yerlerinde kontrol ve denetimler yapıldı.



Denetimlerde kesim alanlarının hijyen şartları, teknik altyapısı, hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından uygunluğu ile çevresel tedbirler yerinde incelendi.



Ekipler, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla gerekli kontrolleri sağladı.



Açıklamada, kurban süreci boyunca denetimlerin titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

