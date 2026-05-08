Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı

Edirne'de polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde denetim yaptı. Dron ile denetim gerçekleştiren ekipler caddeye giriş yapan motosikletleri tespit etti. Denetimde 15 sürücüye ceza uygulandı.

