        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de müzeler çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştü

        Edirne'de 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, müzelerde uygulamalı eğitimlerle kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Edirne Müzesi'nde gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, arkeoloji ve kültürel miras temalı çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

        Etkinlikte ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kültür Koruyucuları Protokolü" imzalandı.

        Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından bu yılın temasının "Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor" olarak belirlendiğini söyledi.

        Müzelerin kültürleri, insanları ve kuşakları ortak değerlerde buluşturan alanlar olduğunu belirten Soytürk, "Müzeler geçmişimizi geleceğe taşıyan, kültür ve sanat hafızamızı yaşatan çok kıymetli alanlardır." dedi.

        Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasıyla özel bir şehir olduğunu ifade eden Soytürk, çocukların ve gençlerin müzelerle daha fazla buluşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Soytürk, öğrencilerin müzelerde yalnızca eserleri görmediğini, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle kültürel mirası deneyimleme fırsatı bulduğunun altını çizerek, "İnanıyoruz ki tanıyan nesiller sever, seven nesiller ise korur. Kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın en güçlü yolu bilinçli toplum oluşturmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Müzeleri yaşayan kültür merkezleri haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Soytürk, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle vatandaşları kültür ve sanatla buluşturduklarını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da kentte 19 okuldan 400 öğrencinin, 19 müze ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde ağırlandığını aktardı.

        Okul dışı öğrenme ortamlarının önemine değinen Alireisoğlu, öğrencilerin sınıf dışında da kentin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Edirne'de 59 okul dışı öğrenme ortamı bulunduğunu anlatan Alireisoğlu, "Dünyanın en önemli tarihi değerlerine sahip olan bu şehirde bunu sadece 18 Mayıs'ta değil, her ayın 18'inde öğrencilerimizi müzelerde ağırlayarak gerçekleştirelim." dedi.

        Konuşmaların ardından Soytürk ve Alireisoğlu tarafından "Kültür Koruyucuları Protokolü" imzalandı.

        Program kapsamında öğrenciler, uzmanlar eşliğinde kum havuzunda arkeolojik kazı canlandırması yaptı, sikke basımı, mozaik yapımı ve kilden çömlek üretimi atölyelerine katılarak tarihi eserlerin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
