Edirne'de "Nağmeden gönüle" konseri düzenlenecek
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Nağmeden Gönüle Muhayyer Faslı ve İki Solist" konseri düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek konser, 21 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk üstlenecek.Programda solistler Güzin Değişmez ve Murat Irkılata sahne alacak.
Biletler "biletinial" internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.
