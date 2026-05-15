        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de öğrenciler tarım ve arıcılığı uygulamalı öğrendi

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik tarım ve arıcılık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik tarım ve arıcılık eğitimi düzenlendi.


        Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, "Yerli Tarım, Arıcılık ve Doğal Tarım" konularında bilgi verildi.


        Eğitimlerde yerli tarımın önemi, doğal tarım uygulamaları, sürdürülebilir üretim anlayışı ve arıcılığın tarımsal üretimdeki rolü anlatıldı.


        Arıcılık Kurs Eğitmeni Uğur Boz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince verilen eğitimlerde öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışma yapma fırsatı buldu.


        Program kapsamında gençlerde çevre bilinci oluşturulması, sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

