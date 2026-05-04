Edirne'de öğrencilere doğa eğitimi verildi

Edirne'de ilkokul öğrencilerine yönelik doğa eğitimi gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte, TED Edirne Koleji İlkokulu öğrencileri doğayla buluşturuldu. Toplam 67 öğrencinin katıldığı eğitimde, Edirne’nin bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında ayrıca Gala Gölü Milli Parkı tanıtılarak, alanın ekolojik önemi anlatıldı. Yetkililer, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.