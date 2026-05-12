Edirne'de okul sporları model planör müsabakaları sona erdi

Edirne’de düzenlenen Okul Sporları Hava Sporları Model Planör İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükrüpaşa Atletizm Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler derece elde edebilmek için mücadele etti.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Küçükler erkek takım kategorisinde Mithatpaşa Ortaokulu birinci oldu.Yıldızlar kız takım kategorisinde Mithatpaşa Ortaokulu birinciliği elde ederken, Özel Keşan Batı Koleji Ortaokulu ikinci sırada yer aldı.



Yıldızlar erkek takım kategorisinde ise Özel Keşan Batı Koleji Ortaokulu birinci, Mithatpaşa Ortaokulu ikinci oldu.



Gençler A kız takım kategorisinde Özel Keşan Batı Koleji Anadolu Lisesi birinciliği kazanırken, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Keşan Batı Koleji Fen Lisesi üçüncü sırayı aldı.



Gençler A erkek takım kategorisinde ise Özel Keşan Batı Koleji Fen Lisesi birinci, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Keşan Batı Koleji Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

