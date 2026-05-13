Edirne'de Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği gerçekleştirdi

Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneğince, Osmanlı geleneklerinden "Helva sohbetleri" etkinliği düzenlendi.



Dr. Ratip Kazancıgil Kültür Evindeki etkinlikte konuşan derneğin başkanı Ender Bilar, kentin kültürel değerlerini tanıtan etkinlikler yaptıklarını belirtti.



Kültür evinin iki yıl önce faaliyete geçtiğini ifade eden Bilar, "Hem kültür evinin ikinci yılı hem de aramızdan ayrılan Dr. Ratip Kazancıgil'in doğum günü 12 Mayıs 1920, onu da bu etkinlikle anmış oluyoruz. Kendisinin çalışmalarıyla 1991'de yayın hayatına kazandırdığı Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Geceleri adlı kitabında geçenleri burada sergileyeceğiz." dedi.



Edirne'de şalvar gecesi etkinlikleriyle bir kültür erozyonu yaşandığına değinen Bilar, kentin gerçek değerlerinin unutturulmaya çalışıldığını vurguladı.



Bilar, kentin yaşayan tarihinde geçmişte var olan değerlerini gelecek kuşaklara doğru ritüellerle anlatmak ve onlarla buluşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.



Helva ikram edilen etkinlikte fincan oyunu oynandı, mani ve şiirler okundu.



Edirneli müzisyen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kaşıkçı da Edirne şarkıları seslendirdi.



Bilar, Kaşıkçı'ya günün anısına Kazancıgil'in kravatını hediye etti.



Programa Eski Edirne Belediye Başkanı İbrahim Ay, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, şehir plancısı Namık Kemal Döleneken ve vatandaşlar katıldı.

