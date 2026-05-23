Edirne'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çavuşbey Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 AEK 425 plakalı motosiklet, Hollanda'dan Kurban Bayramı için geldiği öğrenilen A.Y'nin kullandığı 38-TMX-1 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra park halindeki 22 AEG 827 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü A.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

