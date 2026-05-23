Edirne'de park halindeki 5 araca çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı

Edirne'de panelvanın park halindeki 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kıyık Caddesi'nde, Y.D'nin kullandığı 22 AFH 354 plakalı panelvan, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

