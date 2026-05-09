        Edirne'de protokol üyeleri Anneler Günü mesajı yayımladı

        Edirne'de protokol üyeleri Anneler Günü mesajı yayımladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Gencan, mesajında, annelerin, anne adaylarının ve anne şefkatiyle hayata dokunan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

        Kadın Edirne vizyonunu yürüttüklerini belirten Gencan, "Hayatın tüm zorluklarına karşı dimdik duran, şefkatiyle yaralarımızı saran ve bizlere her daim ışık olan annelerimiz, toplumumuzun en güçlü sığınağıdır. Bir evladın ilk rehberi, bir kentin ve bir ülkenin ise gizli kahramanları olan annelerimizin emeği, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar yücedir. Onların varlığıyla huzur buluyor, onların mirası olan değerlerle geleceğe güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gencan, Konak Edirne ve Yeniimaret Kadın Merkezi'ni kadınların hizmetine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Siz değerli annelerimizin en büyük önceliğinin çocuklarınız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yavrularımız için çok daha güvenli parklar inşa ediyor, her birini huzur dolu alanlara dönüştürüyoruz. Nova Park adıyla bilinen noktada hayata geçireceğimiz yeni gençlik merkezimizle de bu vizyonumuzu devam ettireceğiz. Bu alanda annelerimizin çocuklarıyla birlikte güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği yepyeni alanlar yaratmayı da planlıyoruz."

        - AK Parti Edirne İl Başkanı İba

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, annelerin, geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini annelerin sevgi, fedakarlık ve özveri dolu yaşamlarının her zaman takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

        Annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan İba, fedakarlıkları ve karşılıksız sevgileriyle hayatın her anına değer kattıklarını ifade etti.

        Annelerin sadece bir aileyi değil, aynı zamanda güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin inşasını da omuzladığını belirten İba, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Annelerin sevgi, şefkat, merhamet ve sabrın en güzel temsilcileri olduğunu dile getiren İba, "Hayatımızın her anında yanımızda olan, sevgisiyle bizi büyüten, duasıyla yolumuzu aydınlatan annelerimiz en kıymetli hazinemizdir. Bir annenin emeği ve fedakarlığı tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Bizler, cenneti annelerin ayakları altına seren bir medeniyetin evlatları olarak annelerimize her zaman büyük bir saygı ve minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Keşan Belediye Başkanı Özcan

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özcan, mesajında, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladı.

        Annelerin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Özcan, sevgi, fedakarlık ve özverinin en güzel örneğinin annelerde görüldüğünü ifade etti.

        Özcan, annelerin sadece aile kurumunun değil, aynı zamanda toplumun geleceğinin şekillenmesinde de büyük rol üstlendiğini belirterek, çocukların ilk öğretmeni olan annelerin sevgi, merhamet, sabır ve hoşgörüyle nesiller yetiştirdiğini söyledi.

        Annelerin karşılıksız sevgisinin hayat boyunca hissedildiğini dile getiren Özcan, onların haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

