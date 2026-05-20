Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de restorasyonu tamamlanan "Dar Çarşı" törenle açıldı

        Edirne'de restorasyonu tamamlanan "Dar Çarşı" törenle açıldı

        Edirne'de restorasyonu tamamlanan Terziler Sokağı'ndaki "Dar Çarşı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de restorasyonu tamamlanan "Dar Çarşı" törenle açıldı

        Edirne'de restorasyonu tamamlanan Terziler Sokağı'ndaki "Dar Çarşı" törenle açıldı.

        Edirne'nin tarihi ticaret dokusunun önemli noktalarından Terziler Sokağı'nda bulunan "Dar Çarşı", restorasyon çalışmalarıyla yenilendi.

        Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan, karşılıklı dükkanlar arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olması nedeniyle halk arasında "Dar Çarşı" olarak anılan sokak, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla baştan sona restore edildi.

        Yaklaşık 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşıda bulunan dükkanların cepheleri ahşap kaplamayla yenilenirken, yapılar pastel tonlarda boyandı.

        Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

        - "Esnafı güler yüzlü kendisi mütavazı bir çarşı"

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saraçlar Caddesi'ndeki çarşının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin açık hava müzesi niteliğinde tarihi ve kültürel yapılara ve değere sahip bir şehir olduğunu söyledi.

        Açılışı yapılan çarşının kent genelinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Sezer, Saraçlar, Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinden Kaleiçi'ne uzanan bölgede büyük bir ihya projesinin sürdüğünü ifade etti.

        Çarşı esnafının yaklaşık bir yıl önce restorasyon talebinde bulunduğunu aktaran Sezer, "Hepimizde tebessüm uyandıran, adı gibi dar, esnafı güler yüzlü, kendisi mütevazı bir çarşı. Buranın ihya edilmesi için çalışma başlattık. Proje onaylandı, yapımı hızlandı ve tamamlandı. Bugün de esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek üzere buraya geldik." dedi.

        Sezer, kurumlar arası iş birliğiyle tarihi yapıların iyileştirildiğini dile getirerek, Tahtakale, Çilingirler Caddesi ve Kaleiçi'nde eksik kalan çalışmaların da tamamlanacağını söyledi.

        Restorasyonla kentin tarihi binalarının yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü görmenin herkesi mutlu ettiğini aktaran Sezer, "İnşallah tüm şehirdeki tarihi ve kültürel yapıların ihya olduğunu hep beraber görme imkanımız olacak. Edirne, Sarayı'yla Selimiye'siyle, tarihi çarşılarıyla, camileriyle Karaağaç ile inşallah sadece Türkiye için değil dünya için bir cazibe merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

        - Belediye Başkanı Gencan'dan Vali Sezer'e teşekkür

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentin değerinin her geçen gün arttığını belirtti.

        Çarşının restorasyonu için Sezer'e teşekkür eden Gencan, "Sayın Valimiz Saraçlar Caddesi'nin Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam ederken içinde çok kıymetli esnafımızın bulunduğu şehrimizin en önemli lokasyonundaki bu çarşımızın ihya edilmesi, yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizle buluşturulması için çok yoğun bir çalışma sarf etti. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizde son yıllarda çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Edirne Belediyesi olarak biz de katkı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu ise Osmanlı döneminden bu yana Terziler Sokağı'nın ticari hayat, esnaf kültürü, zanaat bilgisi ve şehir hafızası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Esnaf adına konuşan Adnan Özkuru da Vali Sezer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından çarşının açılış kurdelesi, protokol ve esnaf tarafından kesildi.

        Ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, restorasyonu yapılan dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de 760 kilo kaçak midye ele geçirildi
        Kapıkule'de 760 kilo kaçak midye ele geçirildi
        Edirne Valisi Sezer'e Tapu ve Kadastro heyetinden ziyaret
        Edirne Valisi Sezer'e Tapu ve Kadastro heyetinden ziyaret
        Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi
        Kapıkule'de 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi
        ETSO'da gençlere AB projeleri ve uluslararası fırsatlar eğitimi
        ETSO'da gençlere AB projeleri ve uluslararası fırsatlar eğitimi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Türk bayrağının kurtuluşta ilk kez göndere çekildiği tarihi karak...
        Edirne'de Türk bayrağının kurtuluşta ilk kez göndere çekildiği tarihi karak...