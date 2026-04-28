Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Edirne'de, "RISCARE: Karadeniz Bölgesi Hazırlık Programı" Projesi kapsamında "Ortak Bildirim Prosedürü Geliştirme Oturumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de RISCARE Projesi kapsamında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Edirne’de, "RISCARE: Karadeniz Bölgesi Hazırlık Programı" Projesi kapsamında "Ortak Bildirim Prosedürü Geliştirme Oturumu" düzenlendi.

        Edirne İl Özel İdaresinin lider ortaklığında, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021 –2027 kapsamında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından eş finansmanla desteklenen proje çerçevesindeki oturum, Edirne AFAD Kriz Yönetim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Açılışta, Proje Koordinatörü Çiğdem Dönertaş ile AFAD Edirne İl Müdürü Cengiz Karakuş konuşma yaptı.

        Oturumlarda Türkiye Ulusal Afet Müdahale Planı (TAMP), AFAD Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve Türkiye'de son depremlerden elde edilen deneyimler ele alındı.

        Sunumlar, AFAD temsilcileri ile Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi uzmanlarınca gerçekleştirildi.

        Programın son bölümündeki açık oturumda ise afet yönetimi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Toplam 22 kişinin katıldığı programda, afetlere müdahale süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi, sınır ötesi iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak bildirim mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
