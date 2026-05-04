Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne davet etti

        Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne davet etti

        Edirne'de Romanların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, yarın başlayacak Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde davul zurna eşliğinde esnafı dolaşarak etkinliklere davette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Roman Çeribaşı Ocak, vatandaşları Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne davet etti

        Edirne'de Romanların önde gelen isimlerinden Çeribaşı Fikri Ocak, yarın başlayacak Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde davul zurna eşliğinde esnafı dolaşarak etkinliklere davette bulundu.

        Ocak, Çilingirler ve Saraçlar caddelerinde iş yerlerine uğrayarak esnafa davetiye dağıttı.

        Ziyaret sırasında bazı kent sakinleri davul zurna eşliğinde dans ederken, bazıları da renkli kıyafetleriyle dikkati çeken Çeribaşı Ocak ile fotoğraf çektirdi.

        Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kakava ateşinin yakılmasıyla şenliklerin başlayacağını belirterek, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

        Şenliklerin her yıl gelişerek sürdüğünü ifade eden Ocak, "Tüm Edirne'yi ve Türkiye'yi Kakava Şenlikleri'ne davet ediyorum." dedi.

        Esnaf Cengiz Şuta da Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’ne yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Şuta, bu yıl da şenliklerin coşkulu geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Şehrimiz için hayırlı olsun. Fikri benim çocukluk arkadaşım. Elimizden gelen desteği kendisine veriyoruz." diye konuştu.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde yakılacak geleneksel Kakava ateşiyle başlayacak.

        Gün boyu ritim gruplarının sahne alacağı şenlikler, 6 Mayıs sabahı dileklerin Tunca Nehri'ne bırakılmasıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Kakava coşkusu renkli taçlar ile şimdiden sokaklarda
        Kakava coşkusu renkli taçlar ile şimdiden sokaklarda
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Enez köylerinde alan incelemesi
        Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Enez köylerinde alan incelemesi
        Edirne Kakava'ya hazır: Kakava ve Hıdırellez coşkusu başlıyor
        Edirne Kakava'ya hazır: Kakava ve Hıdırellez coşkusu başlıyor
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları başladı
        Edirne'de öğrencilere doğa eğitimi verildi
        Edirne'de öğrencilere doğa eğitimi verildi
        Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi hazırlıklar sürüyor
        Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi hazırlıklar sürüyor