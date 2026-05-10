Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü

        Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yenikarpuzlu beldesinde Mehmet Sezer (49), henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmalarına Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler de katıldı.

        Ekiplerce bulunarak sudan çıkarılan Sezer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Edirne'de Anneler Günü'nde çiçek satan kadınlar
        Edirne'de Anneler Günü'nde çiçek satan kadınlar
        Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de gebe okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor
        Edirne'de gebe okulu anne adaylarını doğuma hazırlıyor
        Sağlıkçı anneler gündüz hastalara, akşam parkede birbirine umut oluyor
        Sağlıkçı anneler gündüz hastalara, akşam parkede birbirine umut oluyor
        SMA'lı Melek'in annesi: Anneler, hepinizin yardımına ihtiyacım var
        SMA'lı Melek'in annesi: Anneler, hepinizin yardımına ihtiyacım var