Edirne'de taksici esnafına bayram ziyareti
Edirne Belediyesince Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezindeki taksi duraklarına ziyaret gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlere Meclis Üyesi Semih Çınar, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mustafa Çelik ile Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aytaç Dilci katıldı.
Taksici esnafının bayramının kutlandığı ziyaretlerde, esnafın talep ve önerileri dinlendi.
Açıklamada, kent ulaşımına katkı sağlayan taksici esnafına hayırlı işler ve bereketli kazanç dileğinde bulunuldu.
