        Edirne Haberleri Edirne'de "Tarihi Fetih Yürüyüşü" için başvurular başladı

        Edirne Valiliğince, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek "Tarihi Fetih Yürüyüşü" için katılımcı başvuruları alınmaya başlandı.

        Giriş: 05.05.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Mayıs 1453'ün yıl dönümü kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğin "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, yürüyüşe katılmak isteyen 16-55 yaş arası adayların başvuruda bulunabileceği, katılımcılarda disiplinli ve ekip çalışmasına uyumlu olma şartı arandığı kaydedildi.

        Başvuru sürecinin ön değerlendirme, seçmeler ve provalar olmak üzere üç aşamadan oluşacağı ifade edilen açıklamada, yürüyüşe katılmaya hak kazananlara eğitim ve prova süreci uygulanacağı aktarıldı.

        Katılımcılara yemek ve ekipman desteği sağlanacağı, katılım belgesi verileceği belirtilen açıklamada, organizasyonun belirlenen kontenjan dahilinde gerçekleştirileceği bildirildi.

        Başvuruların 8 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği, başvuru ve detaylı bilgilere Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

