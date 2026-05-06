Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İspat Cami Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.G. ile E.İ. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.G. bıçakla E.İ'yi karnından ve sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. E.İ. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, kaçan şüpheli E.G. Tekirdağ'da gözaltına alınmıştı.

