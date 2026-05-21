        Edirne'de Tıp Fakültesi öğrencilerinden hayat kurtaran cihaz için farkındalık etkinliği

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, ani kalp durmalarında kullanılan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara, ani kalp durmalarında elektroşok uygulayarak kalbin normal ritmine dönmesine yardımcı olan OED cihazının çalışma sistemi, kullanım alanları ve hayat kurtarıcı önemi anlatıldı.

        Öğrenciler, sesli yönlendirme sistemi sayesinde cihazın tıbbi eğitimi olmayan kişiler tarafından da kullanılabildiğini belirterek, Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde OED cihazlarının 12 farklı noktaya yerleştirildiğini ifade etti.

        Çalışmanın, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Ali Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Eray Çeliktürk’ün akademik rehberliğinde yürütüldüğü belirtildi.

        Öğrenciler, etkinlikle OED cihazının toplumda daha bilinçli ve yaygın şekilde kullanılmasını amaçladıklarını kaydetti.

        Etkinlik alanını ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile protokol üyeleri, öğrencilerden cihazın kullanımına ilişkin bilgi aldı.

        Etkinliğe, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

