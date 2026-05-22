Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması" tanıtıldı

        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması" tanıtıldı

        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, saray mutfağının geleneksel lezzetlerinden soğan dolması tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması" tanıtıldı

        Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, saray mutfağının geleneksel lezzetlerinden soğan dolması tanıtıldı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Gastronomi Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Güray Yıldız tarafından hazırlanan soğan dolması katılımcılara sunuldu.

        Programda konuşan Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, gastronomi kültürünün korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

        Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ergin, "Bizler akademi olarak, şehrimizin ve ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini yeniden gün yüzüne çıkarıp halkla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Şef Güray Yıldız da Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel tarifleri yeniden hazırladıklarını belirtti.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Yıldız, püf noktasının soğanlara ince ince kesik atmak olduğunu söyledi.

        Yoğurt eşliğinde servis edilmesinin de bir başka püf noktası olduğunu ifade eden Yıldız "Soğan dolması için iri kuru soğanların kabukları soyularak yumuşayana kadar haşlanıyor. Katmanlarına ayrılan soğanların içerisine pirinç, kıyma, salça, baharat ve çeşitli yeşilliklerle hazırlanan iç harç dolduruluyor. Hazırlanan dolmalar tencereye dizildikten sonra üzerine tereyağı, salça ve su karışımı eklenerek kısık ateşte pişiriliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Bienali kapılarını sanatseverlere açtı
        Edirne Bienali kapılarını sanatseverlere açtı
        Edirne'de partililer CHP il binası önünde toplandı
        Edirne'de partililer CHP il binası önünde toplandı
        Edirne Bienali, 'Köprüler' temasıyla kapılarını açtı
        Edirne Bienali, 'Köprüler' temasıyla kapılarını açtı
        Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi
        Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi