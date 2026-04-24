        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de UNESCO listesindeki Kakava-Hıdrellez Şenlikleri 5-6 Mayıs'ta kutlanacak

        Edirne'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye tarafından düzenlenen şenlikler 5-6 Mayıs tarihlerinde Sarayiçi'nde gerçekleştirilecek.

        Program 5 Mayıs Salı günü ritim gruplarının gösterileriyle başlayacak.

        Gün boyunca Roman kültürünün ritmik yapısını yansıtan sahne performansları sergilenecek, yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri etkinlikte yer alacak.

        Kortej yürüyüşünün ardından 1400 yıldan bu yana yakıldığı kabul edilen geleneksel Kakava ateşi yakılacak.

        Şenlik kapsamında sahne gösterileri devam edecek. Şarkıcı Tarık Mengüç'ün yanı sıra yerel sanatçılar ve dans ekipleri performans sergileyecek.

        Gece boyunca müzisyen performansları ve Roman dans topluluklarının gösterileriyle etkinlikler sürecek.

        - Tunca Nehri'ne dilek çiçeği bırakılacak

        6 Mayıs Çarşamba sabahı ise Hıdırellez ritüelleri gerçekleştirilecek.

        Vatandaşlar ve protokol üyeleri Tunca Nehri kıyısında bir araya gelecek, temsili dilek çiçeği suya bırakılarak bolluk, bereket ve huzur temennilerinde bulunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şenliklere tüm vatandaşları davet ederek, Kakava ve Hıdırellez'in kentin kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu ifade etti.

        Edirne'nin, farklı kültürlerin, renklerin ve ritimlerin bir araya geldiği çok özel bir şehir olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti:

        "Bizler, bu kadim geleneği yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya hep birlikte devam edeceğiz. Kakava ateşinin etrafında toplanacak, dileklerimizi tutacak, müziğin ve dansın birleştirici gücüyle baharın gelişini kutlayacağız.

        Bu yıl da şehrimizde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak, ritim gruplarımız ve dans ekiplerimiz unutulmaz anlar yaşatacak. Özellikle Kakava ateşinin yakılacağı o büyülü anda, hep birlikte aynı heyecanı paylaşacak olmamız bizler için çok kıymetli olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Gürlek: Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecek (2)
        Bakan Gürlek: Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecek (2)
        Kocası gaza basınca eşi aracın altında kaldı
        Kocası gaza basınca eşi aracın altında kaldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Adalet Bakanı Gürlek, Adalet Kasrı'nı ziyaret etti
        Adalet Bakanı Gürlek, Adalet Kasrı'nı ziyaret etti
        Adalet Bakanı Gürlek: "Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir"
        Adalet Bakanı Gürlek: "Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir"
        Adalet Bakanı Gürlek, Edirne Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Gürlek, Edirne Valiliğini ziyaretinde konuştu: