Edirne'de UNESCO listesindeki Kakava-Hıdrellez Şenlikleri 5-6 Mayıs'ta kutlanacak

Edirne'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve baharın gelişini simgeleyen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye tarafından düzenlenen şenlikler 5-6 Mayıs tarihlerinde Sarayiçi'nde gerçekleştirilecek.



Program 5 Mayıs Salı günü ritim gruplarının gösterileriyle başlayacak.



Gün boyunca Roman kültürünün ritmik yapısını yansıtan sahne performansları sergilenecek, yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri etkinlikte yer alacak.



Kortej yürüyüşünün ardından 1400 yıldan bu yana yakıldığı kabul edilen geleneksel Kakava ateşi yakılacak.



Şenlik kapsamında sahne gösterileri devam edecek. Şarkıcı Tarık Mengüç'ün yanı sıra yerel sanatçılar ve dans ekipleri performans sergileyecek.



Gece boyunca müzisyen performansları ve Roman dans topluluklarının gösterileriyle etkinlikler sürecek.



- Tunca Nehri'ne dilek çiçeği bırakılacak



6 Mayıs Çarşamba sabahı ise Hıdırellez ritüelleri gerçekleştirilecek.



Vatandaşlar ve protokol üyeleri Tunca Nehri kıyısında bir araya gelecek, temsili dilek çiçeği suya bırakılarak bolluk, bereket ve huzur temennilerinde bulunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şenliklere tüm vatandaşları davet ederek, Kakava ve Hıdırellez'in kentin kültürel zenginliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu ifade etti.



Edirne'nin, farklı kültürlerin, renklerin ve ritimlerin bir araya geldiği çok özel bir şehir olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti:



"Bizler, bu kadim geleneği yaşatmaya, gelecek kuşaklara aktarmaya ve tüm dünyaya tanıtmaya hep birlikte devam edeceğiz. Kakava ateşinin etrafında toplanacak, dileklerimizi tutacak, müziğin ve dansın birleştirici gücüyle baharın gelişini kutlayacağız.



Bu yıl da şehrimizde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak, ritim gruplarımız ve dans ekiplerimiz unutulmaz anlar yaşatacak. Özellikle Kakava ateşinin yakılacağı o büyülü anda, hep birlikte aynı heyecanı paylaşacak olmamız bizler için çok kıymetli olacak."

