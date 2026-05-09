Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yakalanan FETÖ üyesi 4 eski hakim tutuklandı

        Edirne'de yakalanan FETÖ üyesi 4 eski hakim tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bulundukları otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 00:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yakalanan FETÖ üyesi 4 eski hakim tutuklandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile bulundukları otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan şüphelilerin olabileceği bilgisi üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan kontrol sonucu FETÖ üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilmiş hakimler A.A, H.K, S.Ç. ve M.G. ile araç sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi
        Edirne'de "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi
        Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ve ham maddesi ele geçirildi
        Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ve ham maddesi ele geçirildi
        Uzunköprü'de 1 milyon 950 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi
        Uzunköprü'de 1 milyon 950 bin TL'lik sahte deterjan ele geçirildi
        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tu...
        Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tu...
        Edirne'de eşini ve oğlunu öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıkl...
        Edirne'de eşini ve oğlunu öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıkl...
        Keşan'da kontrolden çıkan otomobil şarampolden kumsala düştü
        Keşan'da kontrolden çıkan otomobil şarampolden kumsala düştü