        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de yangında zarar gören 46 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü kırsalında, geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yangından etkilenen bölgelere yeniden fidan dikimi yapıldı.

        Geçen yıl meydana gelen orman yangınında yaklaşık 46 hektarlık alan zarar görmüştü.

        Yangının ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda bölgeye 146 bin fidan dikildi.

        Dikilen fidanlar bölgenin toprak yapısı ve doğal bitki örtüsüne uygun türlerden seçildi.

        Yaklaşık 150 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bölgede, dikim yapılan alanlar düzenli olarak kontrol ediliyor ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
        Savaşın faturası işçiye

