Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Edirne Üretim Ekosisteminde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" tamamlandı.





Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Teknik Destek Programı-DYD kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı 11-15 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.





OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi eğitmenleri Gizem Aslantepe, Erinç Albey ve Ahmet Şahin tarafından verilen 5 günlük programa sektör temsilcileri ile firma yetkilileri katıldı.





Program kapsamında katılımcılara yeşil dönüşüm projelerine yönelik finansman kaynakları, sürdürülebilir üretim süreçleri, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve ikiz dönüşüm konularında eğitim verildi.





Programın ikinci gününde katılımcılar, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan OzUBEX Sanayi Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret ederek dijital dönüşüm ve üretimde yapay zeka uygulamalarına ilişkin incelemelerde bulundu.





Teknik gezi kapsamında sanayide dijitalleşme süreçleri ile üretim teknolojilerine yönelik uygulamalar yerinde incelendi.





Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.



