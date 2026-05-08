        Edirne'de "Yeşilçam Şarkıları" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu işbirliğinde ETSO Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

        Konser öncesi açıklama yapan Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, geceyi farklı bir konseptle hazırladıklarını söyledi.

        Yeşilçam filmlerinde yer alan unutulmaz eserlerin seslendirileceğini belirten Ercan, şarkılar icra edilirken eserlerin yer aldığı filmlerin görüntülerinin de sahne arkasındaki ekrana yansıtıldığını kaydetti.

        Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk’ün üstlendiği gecede, ses sanatçıları Umut Akyürek, Murat Irkılata, Halil Erseven ve Gökçe Bahar Ercan sahne aldı.

        Konserde “Azize”, “Neşeli Günler”, “Hayat Bayram Olsa”, “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Yağmurun Sesine Bak” ve “Sen Kalbimdeki Sen”in de aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi.

        Programda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Muzaffer Özpınar’ın “Bir Zamanlar Bir Yar Vardı” adlı eserini, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Zeki Müren’in bestesi "Şimdi Uzaklardasın"ı söyledi.

        Konser, "Hayat Bayram Olsa" eserinin hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Vali Yardımcıları Ömer Sevgili, Eyyüp Batuhan Ciğerci, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile kurum müdürleri de konseri dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
