Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Yunanca ayin gerginliği

        Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Yunanca ayin gerginliği

        Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayinin Yunanca yapılmak istenmesi tartışmaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde Yunanca ayin gerginliği

        Edirne'deki Sveti Georgi Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde ayinin Yunanca yapılmak istenmesi tartışmaya neden oldu.

        Kıyık semtindeki kilisede düzenlenmesi planlanan ayin için gelen Yunan rahipler, katılımcılara ayini Yunanca gerçekleştireceklerini belirtti.

        Bunun üzerine Bulgaristan ve İstanbul'dan gelen Bulgar cemaati üyeleri, duruma tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından ayin iptal edildi.

        Kilisede rahip Karalampi Nichev tarafından Bulgarca İncil'den bölümler okunup dua edildikten sonra katılımcılara ekmek ikram edildi.

        Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Bulgar cemaatinin "Sveti Georgi Bayramı"nı kutlamak amacıyla Edirne'ye geldiğini söyledi.

        Rum Ortodoks Metropoliti Amfilohios'un Bulgarca ayin yapılamayacağını kendilerine ilettiğini öne süren Yotef, gönderilen Yunan rahiplerin ayini gerçekleştirmesini kabul etmediklerini belirtti.

        Yotef, "Burası Bulgar kilisesi. Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bundan sonra Bulgarca ayin yapılana kadar kiliseyi (ayinlere) kapatıyoruz." dedi.

        Vakfın yönetim kurulunun tavrının net olduğunu ifade eden Yotef, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar Edirne'deki iki Bulgar Ortodoks kilisesinde ayin yapılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

        Kiliselerin sadece ziyarete açık olacağını belirten Yotef, konuyla ilgili üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

        Sveti Georgi Kilisesi'nin rahibi Aleksandır Çıkırık'ın vefatının ardından son 3 yıldır Metropolit tarafından baskı gördüklerini iddia eden Yotef, bu nedenle yönetim kurulu kararı aldıklarını dile getirdi.

        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da uzun süredir aynı sorunla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        İbadetlerin ilgili topluluğun dilinde yapılmasının doğal olduğunu belirten Kafedzhiyska, sorunun sağduyu ve diyalogla çözülmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de minik yazarlardan Gazze'ye anlamlı destek
        Edirne'de minik yazarlardan Gazze'ye anlamlı destek
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi
        Edirne'de 4 bin 613 litre sahte sıvı deterjan ele geçirildi
        Edirne'de "fal" bahanesiyle 257 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası
        Edirne'de "fal" bahanesiyle 257 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası
        Edirneli minik yazarlardan Filistinli çocuklara 54 bin 345 TL destek
        Edirneli minik yazarlardan Filistinli çocuklara 54 bin 345 TL destek
        Edirne'de yakalanan FETÖ üyesi 4 eski hakim tutuklandı
        Edirne'de yakalanan FETÖ üyesi 4 eski hakim tutuklandı