Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 82 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi

Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere 82 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.





Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki şenliklerde on binlerce kişinin Sarayiçi'nde buluştuğu ifade edildi.



Emniyet birimlerinden alınan resmi verilere göre 82 bin 500 kişinin katılım sağladığı organizasyonda, on binlerce vatandaşın baharın gelişini aynı ateşin etrafında karşıladığı aktarıldı.



Açıklamada, kortej yürüyüşü, dans gösterileri, konserler, ritüeller ve geleneksel Kakava ateşi ile Sarayiçi'nde iki gün boyunca renkli görüntüler yaşandığı kaydedildi.



Türkiye'nin dört bir yanından ve Balkan ülkelerinden Edirne'ye gelen ziyaretçilerin Kakava ve Hıdırellez'in coşkusuna ortak olduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, organizasyonun sorunsuz ve huzurlu şekilde gerçekleşmesinde emeği olan mesai arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Kakava'nın coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Gencan, "Şehrimizin kültürüne, ekonomisine ve turizmine katkı sunan bu büyük buluşmanın parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Baharın umudunu, dayanışmanın gücünü ve birlikte olmanın güzelliğini bir kez daha hep birlikte hissettik. Nice güzel Kakava ve Hıdırellez kutlamalarında yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

