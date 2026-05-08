        Edirne'deki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 82 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi

        Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere 82 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

        Giriş: 08.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki şenliklerde on binlerce kişinin Sarayiçi'nde buluştuğu ifade edildi.

        Emniyet birimlerinden alınan resmi verilere göre 82 bin 500 kişinin katılım sağladığı organizasyonda, on binlerce vatandaşın baharın gelişini aynı ateşin etrafında karşıladığı aktarıldı.

        Açıklamada, kortej yürüyüşü, dans gösterileri, konserler, ritüeller ve geleneksel Kakava ateşi ile Sarayiçi'nde iki gün boyunca renkli görüntüler yaşandığı kaydedildi.

        Türkiye'nin dört bir yanından ve Balkan ülkelerinden Edirne'ye gelen ziyaretçilerin Kakava ve Hıdırellez'in coşkusuna ortak olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, organizasyonun sorunsuz ve huzurlu şekilde gerçekleşmesinde emeği olan mesai arkadaşları, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Kakava'nın coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Gencan, "Şehrimizin kültürüne, ekonomisine ve turizmine katkı sunan bu büyük buluşmanın parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Baharın umudunu, dayanışmanın gücünü ve birlikte olmanın güzelliğini bir kez daha hep birlikte hissettik. Nice güzel Kakava ve Hıdırellez kutlamalarında yeniden bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Edirne'deki minarelerde bulunan çok yollu sistem, fotoğraf sanatçılarında h...
        Selimiye Camisi'nde Vakıflar Haftası'nda mevlit okutuldu
        Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları sona erdi
        Edirne'de motosikleti tek teker üzerinde kullanan sürücünün ehliyeti süresi...
        Edirne'de motosiklet denetimi yapıldı
        Keşan'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına ansıdı
