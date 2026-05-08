        Edirne'deki minarelerde bulunan çok yollu sistem, fotoğraf sanatçılarında hayranlık uyandırdı

        Edirne'de sergi açan fotoğraf sanatçıları Cemil Şahin ve Saime Güler, kentteki selatin camilerin minarelerini görüntülerken çıkarken kimsenin birbirini görmediği şekilde çok yollu yapılmasına hayran kaldılar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Vakıflar Haftası nedeniyle Şahin ve Güler'in çektiği kubbe ve minare fotoğraflarından oluşan 45 fotoğrafın sergisi Selimiye Camisi bahçesindeki Vakıf Eserleri Müzesi'nde açıldı.

        Sergi, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile protokol üyelerince açıldı.

        Bir hafta boyunca gezilebilecek "Edirne'de Vakıf Medeniyetinin Zerafeti" adlı sergiye ilişkin, Vali Sezer'e fotoğraf sanatçıları tarafından bilgi verildi.

        Vali Sezer, fotoğrafların farklı bakış açısıyla çekildiğini belirterek Şahin ve Güler'i tebrik etti.

        - "Çekerken hayran kaldık, yapanlardan Allah razı olsun"

        Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin, AA muhabirine, yaklaşık 35 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

        Edirne’yi 2010 yılından bu yana fotoğrafladıklarını belirten Şahin, kentin her gelişlerinde kendilerine farklı güzellikler sunduğunu ifade etti.

        Edirne'nin vakıf medeniyetinin önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

        "Edirne, ilklerin şehri. Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Selimiye Camisi'nin minarelerindeki farklı yollarla çıkış sistemi insanı hayrete düşürüyor. Fotoğraf çekerken bunu anlamakta zorlandık.

        Bilgisayarın, yazılımın olmadığı dönemde bu simetrinin nasıl kurulduğunu düşünüyorsunuz. Bu, ecdadın sanatıdır. Çekim yaparken hem çok heyecanlandık hem de gururlandık. Edirne anlatmakla bitmez, biz de fotoğraflarımızla anlatmaya çalıştık."

        Saime Güler de Edirne'deki tarihi camilerin mimari detaylarının büyük bir zenginlik taşıdığını anlattı.

        Özellikle iki ve üç yollu minarelerin kendilerini etkilediğini belirten Güler, "Muhteşem bir mimariyle karşılaştık. Bu yapıları çözmek çok zor. O dönemin şartlarında nasıl düşünüldüğünü ve nasıl uygulandığını hayranlıkla inceliyoruz. Bu eserleri gelecek nesillere anlatmak bizim için çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

