        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'deki vakıf eserleri zarafetin en güzel örnekleri arasında yer alıyor

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne'nin Selimiye Camisi başta olmak üzere vakıf medeniyetinin mimari zarafetini yansıtan eserleriyle adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Saraç, AA muhabirine, Vakıflar Haftası'nın bu yıl “Mimari ve Zarafette Vakıf Medeniyeti” temasıyla kutlandığını belirtti.

        Vakıf medeniyetinin yalnızca taş ve tuğladan oluşan yapılardan ibaret olmadığını ifade eden Saraç, vakıf anlayışının yardımlaşma, dayanışma ve iyilik üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

        Edirne’nin Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere hanları, hamamları ve tarihi yapılarıyla vakıf kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği şehirlerden biri olduğunu aktaran Saraç, "Her yıl mayıs ayının ilk haftasında Vakıf Haftamızı kutluyoruz. Bu yılki haftamızın teması da ‘Mimari ve Zarafette Vakıf Medeniyeti’. Bu zarafetin en güzel örnekleri de tabii bizim şehrimiz Edirne’de. Başta Selimiye Camisi olmak üzere bu zarafete uygun çok fazla yapımız mevcut.”

        Saraç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü belirtti.

        Muhtaç vatandaşlara yönelik kuru gıda yardımlarının düzenli olarak devam ettiğini bildiren Saraç, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara maaş desteği sağlandığını, Kur’an kursu öğrencilerine destek verildiğini ve öğrencilere burs imkanı sunulduğunu kaydetti.

        Ramazan ayında Edirne ve Kırklareli’nde 29 gün boyunca iftar programları düzenlendiğini aktaran Saraç, vakıf hayır şartları kapsamında hastanede tedavi gören vatandaşlara meyve ikramında bulunulduğunu söyledi.

        Ramazan Bayramı’nda ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı yapıldığını dile getiren Saraç, Kurban Bayramı için de benzer destek çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Geçen yıl ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sünnet şöleni düzenlendiğini anımsatan Saraç, bu yıl da sosyal yardımlaşma vakıflarından destek alan çocuklar için sünnet merasimleri gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

