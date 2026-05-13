Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Tunca Soroptimist Derneğinin 1. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Tunca Soroptimist Derneğinin 1. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

        Gencan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların sosyal ve toplumsal yaşamda daha güçlü yer alması adına çalışmalar yürüten derneğin çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

        Dernek Başkanı Melike Tatlı başta olmak üzere emeği geçen tüm dernek üyelerine ve katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Gencan, kadın dayanışmasını büyüten her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        - Trakya Üniversitesi heyeti Bulgaristan'daki 50. yıl etkinliklerine katıldı


        Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan'ın Blagoevgrad kentindeki South-West Üniversitesi "Neofit Rilsk"nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.


        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, program kapsamında gerçekleştirilen "STEM Uygulamaları: Eğitim İçin Gelecek Boyutlar ve Perspektifler" ile "Sağlık Hizmetleri ve Yapay Zeka: Fırsatlar, Sorunlar ve Gelecek Kararları" başlıklı toplantılarda yer aldı.


        Toplantılarda eğitim teknolojileri, yapay zeka uygulamaları ve sağlık alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, üniversiteler arası akademik iş birliklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.


        Hatipler, South - West Üniversitesi "Neofit Rilski"nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, STEM, yapay zeka ve sağlık teknolojileri alanlarında yapılacak iş birliklerinin bilimsel gelişime katkı sağlayacağını belirtti.


        South - West Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nikolay Marin de üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin bölgesel ve uluslararası bilimsel gelişime katkı sunduğunu ifade etti. Etkinlikler kapsamında çeşitli kutlama programları da gerçekleştirildi

        - Edirne Basketbol Spor Kulüpleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Edirne Basketbol Spor Kulüpleri Koordinasyon Toplantısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kentte basketbol branşının gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca kulüpler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

        - Yeni Hayat Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Engelliler Haftası kapsamında Yeni Hayat Özel Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

        Merkez Müdürü Deniz Akalın ve bakım merkezinde hizmet alanlarla bir araya gelen Sevgili, vatandaşlarla sohbet etti.

        Ziyarette, özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
        Edirne'de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
        Trakya Üniversitesinde 10. Yer Elektrik Çalıştayı düzenlendi
        Trakya Üniversitesinde 10. Yer Elektrik Çalıştayı düzenlendi
        Edirne'de temsili askerlik töreninde duygu dolu anlar yaşandı: Özel bireyle...
        Edirne'de temsili askerlik töreninde duygu dolu anlar yaşandı: Özel bireyle...
        Edirne Valiliği İYEMER, eğitimlerini sürdürüyor
        Edirne Valiliği İYEMER, eğitimlerini sürdürüyor
        İklim değişikliği çocuklar başta olmak üzere astım vakalarını artırıyor
        İklim değişikliği çocuklar başta olmak üzere astım vakalarını artırıyor